Altay: Bir arkadaşımıza doğum günü hediyesi bakıyoruz

Şarkıcı Altay, eşi Gülsüm Biber ile bir alışveriş merkezindeki mücevher mağazasında görüntülendi. Altay, "Bir arkadaşımıza doğum günü hediyesi bakıyoruz" dedi