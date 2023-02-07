Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken güzel haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 4 yaşında çocuk, depremin 42. saatinde kurtarılırken Malatya'da da iki kişi bir binanın enkazından 42 saat sonra çıkarıldı.

Minik Beyza, itfaiye erlerine kardeşiyle aynı odada bulunduğunu, annesinin de enkazda olduğunu söyledi.

ÖZPOLATLAR APARTMANI ENKAZINDAN BEŞ KİŞİ ÇIKARILDI

Depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Uğur Sarıbaş (36) ile Sebahat Sarıbaş (60), depremden yaklaşık 42 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından daha kısa süre önce Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş (6) kurtarma ekiplerince yine 42 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Ambulanslara alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİR İYİ HABER DE ANTAKYA'DAN

Arama kurtarma ekipleri, çöken 600 Konut Sitesi'nin enkazını termal kameralarla kontrol etti. Bu sırada ekipler, yığınların altında 45 yaşındaki İlhan Güneş'e ulaştı.

Depremden yaklaşık 42 saat sonra enkaz altından kurtarılan Güneş, ambulansta sağlık personelinin elini tuttu. Güneş, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan binalarda arama kurtarma ekipleri termal kameralarla çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de ekiplere destek veriyor.