Altın Ayı kazanan Dag Johan Haugerud İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda, 11-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali, bu yıl Norveçli usta sinemacı Dag Johan Haugerud'ün ilk filmi Belong / Göründüğüm Gibi ve son filmi Dreams / Hayaller de dahil olmak üzere altı uzun metrajlı filminden oluşan bir retrospektif bölüm sunuyor.

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Oyuncuları sürecin içine katarak çalışmayı tercih eden sanatçı Haugerud’ün her filmi; diyalog, oyunculuk ve insan ilişkilerini ortaya koyan sinemasal yaklaşımını yansıtıyor.

Haugerud, kütüphanecilik eğitiminin ardından Stockholm Üniversitesi’nde Sinema, Oslo Üniversitesi’nde Dramaturji bölümlerini tamamladı.

İlk romanını 1999’da yazan, ilk uzun metrajlı filmini ise 2012’de yöneten Haugerud’ün filmleri festivalde ilk kez gösterilecek.

Dag Johan Haugerud, 11-22 Nisan’da düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak festival sohbetinde izleyicilerle bir araya gelecek.

Dag Johan Haugerud seçkisinde; henüz sonuçlanan Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve en iyi filme sunulan Altın Ayı Ödülü ile eleştirmenler birliği FIPRESCI’nin ödülünü kazanan Dreams / Hayaller ve beş uzun metrajlı filmi yer alıyor: