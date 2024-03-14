Altın fiyatlarında dalgalanma! 14 Mart 2024 Perşembe canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyreden altın fiyatları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son durum gündemdeki yerini aldı. Hafta içinde 2 bin 251 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın hafif bir değer kaybıyla 2 bin 242 TL'ye yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ!
Dün akşam kapanışı 2 bin 241 liradan yapan gram altın fiyatı 14 Mart Perşembe günü 2 bin 244 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 664 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 666 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.242,43
Satış: 2.242,75
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.172,97
Satış: 2.173,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.587,89
Satış: 3.666,89
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.351,55
Satış: 14.622,72
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.153,35
Satış: 7.333,79
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.351,55
Satış: 14.622,72
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.931,05
Satış: 16.338,35
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.289,85
Satış: 1.708,50
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.190,15
Satış: 2.322,04