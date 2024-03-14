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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 14 Mart 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 14 Mart 2024 Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyreden altın fiyatları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 08:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:07
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        1

        Altın fiyatlarında son durum gündemdeki yerini aldı. Hafta içinde 2 bin 251 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın hafif bir değer kaybıyla 2 bin 242 TL'ye yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ!

        Dün akşam kapanışı 2 bin 241 liradan yapan gram altın fiyatı 14 Mart Perşembe günü 2 bin 244 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 664 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 666 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.242,43

        Satış: 2.242,75

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.172,97

        Satış: 2.173,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.587,89

        Satış: 3.666,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.351,55

        Satış: 14.622,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.153,35

        Satış: 7.333,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.351,55

        Satış: 14.622,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.931,05

        Satış: 16.338,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.289,85

        Satış: 1.708,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.190,15

        Satış: 2.322,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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