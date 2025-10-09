ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının ‘’güvenli liman’’ cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1’e kadar geriledi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!