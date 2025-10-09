Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 9 EKİM 2025: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Ekim Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler altına yön vermeye devam ediyor. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 canlı altın fiyatları!

        Giriş: 09.10.2025 - 09:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:06
        1

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının ‘’güvenli liman’’ cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1’e kadar geriledi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.416,9090

        Satış: 5.417,5130

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.013,46

        Satış: 4.014,44

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.667,7400

        Satış: 8.858,2500

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.668,3900

        Satış: 35.322,9700

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.217,00

        Satış: 37.690,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.277,00

        Satış: 17.712,17

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.662,33

        Satış: 35.316,01

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.957,25

        Satış: 38.924,45

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.146,43

        Satış: 4.258,35

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.208,44

        Satış: 5.472,97

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.700,00

        Satış: 94.009,00

        13
