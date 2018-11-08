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Altın fiyatları dolardaki yükselişin de etkisiyle güne yükselişe geçti. Hafta başından beri aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatları güne yükseliş yönünde devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler altın fiyatlarındaki son durumu yakından izliyor. Peki; 8 Kasım Peşembe yani bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları...