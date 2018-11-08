Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım

08.11.2018 - 14:04 | Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın ilk üç gününde yakaladığı aşağı yönlü seyrin aksine bugün yani 8 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü seyre geçti. Dolardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatları yüzde 0,50 oranında yükseldi. Gram altın 213 TL, çeyrek altın ise 348 TL üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları...

  • 1 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
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    Altın fiyatları dolardaki yükselişin de etkisiyle güne yükselişe geçti. Hafta başından beri aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatları güne yükseliş yönünde devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler altın fiyatlarındaki son durumu yakından izliyor. Peki; 8 Kasım Peşembe yani bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları...

  • 2 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
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    GRAM ALTIN

    212,98

    213,28

     

  • 3 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
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    SPOT ALTIN TL/GR

    213,10

    213,15

     

  • 4 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
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    ALTIN/ONS ($)

    1.224,76

    1.225,01

     

  • 5 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    5 | 11

    ÇEYREK ALTIN

    340,76

    348,71

     

  • 6 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    6 | 11

    CUMHURİYET ALTINI

    1.408,00

    1.430,00

     

  • 7 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    7 | 11

    YARIM ALTIN

    679,39

    697,43

     

  • 8 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    8 | 11

    ZİYNET ALTINI

    1.363,04

    1.390,59

     

  • 9 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    9 | 11

    ATA ALTIN

    1.405,64

    1.441,77

     

  • 10 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    10 | 11

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI

    121,40

    121,57

     

  • 11 Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Kasım
    11 | 11

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI

    155,47

    155,69

     

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