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Altın fiyatları haftanın her işlem günü olduğu gibi 15 Kasım Perşembe yani bugün de yatırımcı ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatları düşüş yönündeki trendi bugün yerini yükselişe bıraktı. Gram altın 212 liranın üzerinden satılırken çeyrek altın ise 346 liranın üzerinden satılıyor.

Peki; altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları...