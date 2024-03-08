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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YENİ REKOR! 8 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın tarihi zirvesini koruyor! 8 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika değişimleri araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. Ons değerinde ve dolar kurunda yaşanan hareketliliğe bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 219 TL'den satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 8 Mart 2024 Cuma Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:10
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        1

        Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran gram altın zirveden satılmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunan altının gramı bugün 2 bin 219 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 8 Mart 2024 Cuma günü anlık çeyrek, yarım, gram altın ile 22 ayar bilezik fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

        Her gün yeni bir zirve gören gram altın dün kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. altının gram fiyatı 8 Mart Cuma gününe ise yeni bir rekor kırarak 2 bin 219 TL'den satılıyor. Dün kapanışta 3 bin 608 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 622 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.226,58

        Satış: 2.226,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.160,52

        Satış: 2.160,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.562,66

        Satış: 3.641,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.250,64

        Satış: 14.520,52

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.103,05

        Satış: 7.282,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.250,64

        Satış: 14.520,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.592,37

        Satış: 16.005,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.261,09

        Satış: 1.672,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.144,68

        Satış: 2.269,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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