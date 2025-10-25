Habertürk
        Altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Doların güçlenmesiyle altın hafif geriledi. Güne 4.083 dolar seviyesinde başlayan ons altın, an itibarıyla 4.116 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.590 lira olarak seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 25.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 25.10.2025 - 07:51
        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Sarı metal, perşembe günü sabahı hafif geriledi. An itibarıyla ons altın 4 bin 116 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki faiz kararına odaklanmış durumda. İşte 24 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.590,8990

        Satış: 5.591,6010

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.115,44

        Satış: 4.116,69

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.948,3200

        Satış: 9.145,1700

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.793,2900

        Satış: 36.468,8100

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.241,00

        Satış: 38.571,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.852,76

        Satış: 18.302,81

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.809,88

        Satış: 36.485,80

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.012,30

        Satış: 39.996,11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.234,91

        Satış: 4.349,55

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.354,68

        Satış: 5.608,85

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.270,00

        Satış: 96.301,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
