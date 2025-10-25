Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 24 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Doların güçlenmesiyle altın hafif geriledi. Güne 4.083 dolar seviyesinde başlayan ons altın, an itibarıyla 4.116 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.590 lira olarak seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Sarı metal, perşembe günü sabahı hafif geriledi. An itibarıyla ons altın 4 bin 116 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki faiz kararına odaklanmış durumda. İşte 24 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.590,8990
Satış: 5.591,6010
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.115,44
Satış: 4.116,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.948,3200
Satış: 9.145,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.793,2900
Satış: 36.468,8100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.241,00
Satış: 38.571,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.852,76
Satış: 18.302,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.809,88
Satış: 36.485,80
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.012,30
Satış: 39.996,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.234,91
Satış: 4.349,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.354,68
Satış: 5.608,85
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.270,00
Satış: 96.301,00