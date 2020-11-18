Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu

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Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Tahir Büyükakın, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Büyükakın, ödül alan belediyeleri çalışmalarından dolayı kutlayarak, jüri üyelerine teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle konuşmasını kısa tutan Büyükakın, 41 belediyenin 52 ödül alacağını belirterek, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerin yaptığı önemli çalışmaları ödüllendirdiklerini ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Büyükakın, olası bir deprem riskine karşı birliğe üye belediyelerin işbirliğini geliştirilmesi çağrısında bulunarak, ilgili belediyelerin iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı.

Belediyeler arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamak, örnek uygulamaları desteklemek ve üyeler arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde birçok proje arasından seçilen başarılı projeler ödüllendirildi.

Törende, Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı, Çevre ve Atık Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik, Akıllı Şehir Uygulamaları ile Afet Yönetimi kategorilerinde 41 belediyeye 52 ödül verildi.