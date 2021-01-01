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Altınordu'da eksik sayısı 15'e çıktı

TFF 1. Lig'de yarın Balıkesirspor'la karşılaşacak olan Altınordu'da 11 futbolcu koronavirüs, 3 futbolcu sakatlık, 1 futbolcu ise cezası nedeniyle maçta oynayamayacak

Altınordu'da eksik sayısı 15'e çıktı
DHA

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında yarın evinde saat 19.00'da Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu'da eksik futbolcu sayısı 15'e yükseldi. İzmir ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre'nin yanı sıra 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastalandı. Toplam 11 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanıp izolasyon altına alındıkları İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman da Balıkesirspor sınavında forma giyemeyecek.

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