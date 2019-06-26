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HaberlerFutbol

Altınordu'ya genç takviye

AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takım kadrosuna alınan 16 yaşındaki Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Ravil Tagir

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna alınan Kazakistan doğumlu Türk oyuncu Ravil Tagir'in ailesinin 'Çocuk bizim, futbolcu Altınordu'nun' diyerek tek bir şart bile öne sürmeden üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in Altınordu sayesinde bu noktaya ulaştığını ve milli takıma kadar yükseldiğini belirterek, "Oğlumun kariyeri için en doğru kararı yine Altınordu verecektir." ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Ravil'i bir gün İngiltere Premier Lig'de izleyeceklerine inandığını aktararak, Altınordu'daki tüm çocukların ailelerini akraba gibi gördüklerini kaydetti.

2003 doğumlu Ravil Tagir, Altınordu 17 Yaş Altı Takımı ile bu sezon Türkiye şampiyonluğu yaşadı ve çeşitli yaş kategorilerinde 16 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Öte yandan, geçen yıl takımda mücadele eden savunma oyuncusu Recep Yemişci'nin tecrübe kazanması amacıyla hazırlayıcı takım Niğde Anadolu'ya kiralandığı belirtildi.

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