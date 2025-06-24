Alvaro Morata ve ailesini tehdit eden taraftar tutuklandı!

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden bir taraftar tutuklandı.

Marca'da yer alan habere göre, bir taraftar, Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ve çocuklarını ölümle tehdit etti.