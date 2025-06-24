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        Haberler Spor Futbol Alvaro Morata ve ailesini tehdit eden taraftar tutuklandı! - Futbol Haberleri

        Alvaro Morata ve ailesini tehdit eden taraftar tutuklandı!

        UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltı kaçıran Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir taraftar tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:34
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        Morata ve ailesini tehdit eden taraftar tutuklandı!
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        Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden bir taraftar tutuklandı.

        Marca'da yer alan habere göre, bir taraftar, Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ve çocuklarını ölümle tehdit etti.

        TARAFTAR TUTUKLANDI

        Bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftar, Malaga'daki polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Ancak soruşturmayı sürdüren ve şikayeti yapan taraftarın telefonunu inceleyen polis, Morata'yı ölümle tehdit eden paylaşıma dair kanıtlar buldu. Bu gelişmenin ardından 19 yaşındaki taraftar Malaga'da tutuklandı.

        PENALTI KAÇIRMIŞTI

        Alvaro Morata, İspanya ile Portekiz arasında oynanan Uluslar Ligi finalinde seri penaltılarda penaltı atışından yararlanamamış ve kupa Portekiz'e gitmişti.

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