Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada; 2 yaralı AMASYA'da seyir halinde olan otomobilin yol kenarında bulunan beton bloka çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, öğlen saatlerinde Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:40 facebook

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