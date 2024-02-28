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        Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada; 2 yaralı

        AMASYA'da seyir halinde olan otomobilin yol kenarında bulunan beton bloka çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, öğlen saatlerinde Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:40
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        Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada; 2 yaralı
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        AMASYA’da seyir halinde olan otomobilin yol kenarında bulunan beton bloka çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, öğlen saatlerinde Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Hilmi Tunahan Süzen yönetimindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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