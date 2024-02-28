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        Amasya'da beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da yol kenarındaki beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:33
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        Amasya'da beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da yol kenarındaki beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hilmi S. idaresindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kamilcan U. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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