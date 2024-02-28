Amasya'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Derbentobruğu köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini yaptıkları sırada arazide N.C'yi (52) kaçak kazı yaparken yakaladı.
N.C. gözaltına alınırken kazıda kullandığı aletlere de el konuldu. Şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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