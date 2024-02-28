Amasya'da ev, ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Hamamözü Belediyesine ait arozöz sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Alan köyünde Mehmet Karakuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

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