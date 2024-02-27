Amasya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan kontrolde araçlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir taksi ve otomobili durdurdu.

Amasya'da bir taksi ve otomobilde bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.