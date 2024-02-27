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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:57
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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Samsun'dan Amasya'ya giden Mehmet Koçaslan (31) idaresindeki 27 L 6519 plakalı tır, Hacıbayram Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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