Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Samsun'dan Amasya'ya giden Mehmet Koçaslan (31) idaresindeki 27 L 6519 plakalı tır, Hacıbayram Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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