Amasya'da hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç farklı mağazadan çeşitli gıda malzemesi ve elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, üç farklı mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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