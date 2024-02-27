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        Emekli askerin maganda kurşunuyla öldüğü düğünde, ateş edilme anları ortaya çıktı

        AMASYA'da geçen yıl bir köy düğününde emekli asker Mehmet Çelik'in (53), maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayda, ateş edilme anları ortaya çıktı.Kuzgeçe köyünde geçen yıl 3 Haziran'da bir yakınının düğüne katılan emekli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Çelik, havaya ateş etmek isteyen Sıdkı Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sıdkı Ç. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi ile cezalandırıldı. Olay gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Sanığın yargılandığı davada duruşma 8 Mart'ta görülecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:30
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        Emekli askerin maganda kurşunuyla öldüğü düğünde, ateş edilme anları ortaya çıktı
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        AMASYA'da geçen yıl bir köy düğününde emekli asker Mehmet Çelik’in (53), maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayda, ateş edilme anları ortaya çıktı.Kuzgeçe köyünde geçen yıl 3 Haziran’da bir yakınının düğüne katılan emekli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Çelik, havaya ateş etmek isteyen Sıdkı Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sıdkı Ç. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi ile cezalandırıldı. Olay gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Sanığın yargılandığı davada duruşma 8 Mart'ta görülecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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