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        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da devam ediyor

        100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:01
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        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da devam ediyor
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        100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da sürüyor.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya eleme müsabakaları oynandı.

        Müsabakaları takip eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, bu tarz organizasyonlar ile geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Şampiyonaya 24 erkek 24 kadın takımın katıldığını hatırlatan Çimen, "Türkiye’nin gelecekteki alt yapısını oluşturan bir organizasyon. Buradaki sporcuların hepsi seçme sporcularımızdır. Burada dereceye giren çocuklarımızı alıp Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımın temsili noktasında değerlendiriyoruz." dedi.

        Çimen, organizasyonun milli takım seçmelerinin bir ayağı olduğunu belirterek, "Bizim için çok önemli bu organizasyon, sebebi ise geleceğin olimpiyat sporcuları buradan çıkacak, geleceğin başarılı sporcuları da buradan çıkacak, yani burası bizim geleceğimiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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