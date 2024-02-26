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        Merzifon'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:34
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        Merzifon'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hacıhasan Mahallesi'nde İsmet B'ye ait tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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