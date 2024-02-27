Amasya'da taksi ve otomobilde 7 kaçak göçmen yakalandı AMASYA'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobil ile takside 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden alınan 4 kaçak göçmeni İstanbul'a taşıyan taksi, Merzifon ilçesinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri taksiden inen yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 kaçak göçmeni yakaladı. Ekiplerin takside yaptığı aramada Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmene ait sahte kimlik belgeleri de ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan taksi şoförü T.A. (59) ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Ekipler aynı gün içerisinde İpekköy mevkisinde bir otomobili de takibe aldı. Bir cami avlusuna giren ve durdurulan otomobilde yaşları 12 ile 16 arasında değişen Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Aracın Suriye uyruklu şoförü Ahmed El Mahmut ise polisleri görünce "Sabah namazını kılmak için camiye geldim" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Göçmenleri kişi başına 400 dolara anlaşarak Şanlıurfa'dan getirdiği öğrenilen sürücü Ahmed El Mahmut emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:35 facebook

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