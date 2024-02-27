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        Milletvekili Çilez'den Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne ziyaret

        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:59
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        Milletvekili Çilez'den Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne ziyaret
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        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Çilez ve beraberindeki AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uzman Dr. Ayşegül Köroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çilez, bölge halkına hitap eden hastanenin kendini geliştiren, hasta bakımına yoğunlaşan ve hasta memnuniyetini sürekli artıran bir yapı içinde olduğunu söyledi.

        Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını vurgulayan Çilez, şunları söyledi:

        "Merzifon sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Hekim kadrosun sürekli arttığı hastanemizin sınıfı ile alakalı artık bir atılım yapma zamanımız geliyor. İlçemizde nüfusun artması dolayısıyla hastanemize önümüzdeki dönemde ek binayı kazandırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Amasya'mız da nasibini alıyor. Amasya Bölge Hastanesi'nin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Doktorlarımıza ve tüm hastane personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

        Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Çilez, hasta ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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