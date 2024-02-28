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        Amasya'da jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 421 sürücüye broşür dağıtarak emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:17
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        Amasya'da jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 421 sürücüye broşür dağıtarak emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

        Trafik ekipleri, sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarında emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklı meydana gelen can kayıplarının önlenmesi için çalışma başlattı.

        Ekipler, emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında 421 sürücüye broşür dağıtarak, sürücü ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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