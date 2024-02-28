Amasya'da jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 421 sürücüye broşür dağıtarak emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 421 sürücüye broşür dağıtarak emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Trafik ekipleri, sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarında emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklı meydana gelen can kayıplarının önlenmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında 421 sürücüye broşür dağıtarak, sürücü ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu.
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