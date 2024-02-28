Amasya'da gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi

Ekiplerce İ.K'nin evine düzenlenen operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 67 şişe içki ele geçirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli İ.K'nin gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 67 şişe içki ele geçirildi.

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