Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı

Amasya'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdukları kadınlara çiçek verdi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve polis ekipleri, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda kadın sürücüleri durdurdu.

Polisler, kadınlara ve kız çocuklarına çiçek vererek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın sürücülerden Miray Aslan, kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade ederek, "Sayın Emniyet Müdürümüz sağ olsun, çok ilgililer. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz." dedi.

Ekipler, gün boyu kadın sürücüleri durdurarak çiçek takdim edecek.