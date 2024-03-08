Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı
Amasya'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdukları kadınlara çiçek verdi.
Amasya'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdukları kadınlara çiçek verdi.
İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve polis ekipleri, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda kadın sürücüleri durdurdu.
Polisler, kadınlara ve kız çocuklarına çiçek vererek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadın sürücülerden Miray Aslan, kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade ederek, "Sayın Emniyet Müdürümüz sağ olsun, çok ilgililer. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz." dedi.
Ekipler, gün boyu kadın sürücüleri durdurarak çiçek takdim edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.