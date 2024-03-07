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        Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi

        AMASYA'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu Barış D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:10
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        Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi
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        AMASYA'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolculardan Barış D.’nin üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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