Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suluova Temsilciliği tarafından eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suluova Temsilciliği tarafından eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Belediye Kültür Merkezi'nda, Uzman Eğitimci Süleyman Beledioğlu tarafından lise öğrencilerine yönelik "Sınav başarısının beyin temelli kuralları ve motivasyon" konulu seminer verildi.

        Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de eski bir eğitimci olduğunu ve belediye başkanı olarak görev yaptığı 10 yıl içerisinde, gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlar da birçok hizmet yaptıklarını ifade etti.

        Üçok, Beledioğlu'na katılımları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Amasya'da meslek lisesi, güneş paneli verimliliğini artıran projeleri ile d...
        Amasya'da meslek lisesi, güneş paneli verimliliğini artıran projeleri ile d...
        Silahının kazara ateş almasıyla ölen polis memuru, son yolculuğuna uğurland...
        Silahının kazara ateş almasıyla ölen polis memuru, son yolculuğuna uğurland...
        İzmir'de silahının kazara ateş alması sonucu ölen polisin cenazesi Amasya'd...
        İzmir'de silahının kazara ateş alması sonucu ölen polisin cenazesi Amasya'd...
        Amasya'da jandarma şubat ayında 238 asayiş olayına müdahale etti
        Amasya'da jandarma şubat ayında 238 asayiş olayına müdahale etti
        Taşova'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Taşova'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, yol denetimine katıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, yol denetimine katıldı