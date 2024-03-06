Silahının kazara ateş almasıyla ölen polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Sultan 2'nci Beyazıt Camisi'nde düzenlenen cenazeye Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve polis memurunun yakınları katıldı. Cenazede baba Sadık Çulha ile annesi Sündüs Çulha ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlu için gözyaşı döken baba Çulha, "Kara kuzum ciğerimi yaktın" dedi. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı namaz sonrası cenaze, Sarıyar köyünde toprağa verildi.

Olay, 5 Mart'ta saat 20.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Çulha'nın beylik tabancası, bakım yaptığı sırada kazara ateş aldı. Kasık bölgesinden yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çulha, kurtarılamadı. 3 ay önce göreve başlayan Çulha'nın cenazesi, İzmir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya getirildi.

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