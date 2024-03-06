Taşova'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıya, Kaymakam Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Kılıç, seçimlerin, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, huzur ve güven ortamında geçmesini temenni etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konularında alınacak tedbirler görüşüldü.

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