Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, yol denetimine katıldı

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkaymakcı, trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların önemini vurguladı.

Kaymakam Büyükkaymakcı, jandarma ekipleri ile birlikte İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, ilçe genelinde jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi.

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