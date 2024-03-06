Amasya'da jandarma şubat ayında 238 asayiş olayına müdahale etti

Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri şubat ayında toplam 238 asayiş olayına müdahale etti.

Meydana gelen olaylar nedeni ile 166 şüpheli şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 2 vatandaş hayatını kaybetti, 126 vatandaş yaralandı. Bu olaylarda 5 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bin 868 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması yaptı.

Bu faaliyetler neticesinde 40 bin 816 şahıs sorgulanırken, 351 aranan şahıs yakalandı, bu şahıslardan 27’si tutuklandı.