Amasya'da yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
Amasya'da, yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da, yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Otobüsteki yolculardan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde 3 kilogram külçe altın bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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