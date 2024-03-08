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        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu Hayrunnisa, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi

        CİHAN OKUR - Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda +67 kiloda birincilik elde eden 17 yaşındaki Amasyalı sporcu Hayrunnisa Coşkun, ülkesini yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:47
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        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu Hayrunnisa, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi
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        CİHAN OKUR - Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda +67 kiloda birincilik elde eden 17 yaşındaki Amasyalı sporcu Hayrunnisa Coşkun, ülkesini yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası, 26-29 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

        Amasya'da yaşayan ve antrenörünün isteği üzerine 9 ay önce, samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle ortaya çıkan, Japonya kökenli bir Uzak Doğu savunma sanatı olan ju jitsu öğrenmeye başlayan Coşkun, şampiyonadan birinci olarak ayrılmayı başardı.

        Coşkun, AA muhabirine, bu sporu çok sevdiğini, haftanın altı günü, günde üç saat antrenman yaptığını söyledi.

        Şampiyonadaki en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu ifade eden genç sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ju jitsuya 9 ay önce başladım. Arkadaşım bu sporu yapıyordu. Onun çıkış zamanına geldim, sonra hocam beni gördü. 'Senden sporcu olur.' dedi ve beni kolumdan tutup salona getirdi. 26-29 Şubat'ta Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 'newaza' ve 'fighting' branşlarında şampiyon oldum. Şimdi de Almanya'da Avrupa Şampiyonası var. Orada ülkemi temsil edecek, Türk kadınının gücünü Avrupa'da göstereceğim inşallah.

        - Antrenör Yağmur: "Avrupa Şampiyonu olacağına inanıyorum"

        Hayrunnise Coşkun'un 22 yaşındaki antrenörü Aylin Satı Yağmur, sporcusunun çalışma azmine ve disiplinine hayran olduğunu söyledi.

        Yağmur, genç sporcunun yeni başarılar kazanacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hayrunnisa geldi, hafif bir korktu. Sıklet sporları olduğu için 'Kilo verecek miyim?' muhabbeti geçti. 'Hayır, aksine sana daha çok yedirip içireceğim.' dedim. Çünkü yağ değil, kas gücü bir kilosu vardı. O yüzden daha çok yedirip, içireceğimi söyledim. Israrım üzerine antrenmanlara başladı. İlk geldiği günden beri de çok disiplinli bir şekilde antrenmanlarını yaptı, sözümden çıkmadı. Şu anda zaten iki branşta da şampiyon. Dokuz ay içinde Almanya'ya gitmeye hak kazandı. Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum."

        Coşkun, 23-26 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek Ju Jitsu Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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