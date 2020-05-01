Amasya'nın Sığırçayı köyü, karantinaya alındı

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<br>Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK (Amasya), (DHA) AMASYA´nın Göynücek ilçesine bağlı Sığırçayı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Göynücek'in Sığırçayı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 gün karantinaya alındı. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Alınan tavsiye kararı doğrultusunda salgın hastalığın yayılımını ve olası temas riskini önlemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Sığırçayı köyümüz için 1 Mayıs 2020 tarihi saat 00.00 itibariyle 14 gün boyunca karantina kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak tedbir ve kurallara uymalarını önlemle rica ediyoruz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Göynücek Sinan HARMANCI<br>2020-05-01 13:26:24<br>

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