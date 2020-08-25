Amasya’da ev yangını

Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan ev yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yenidere köyünde Siyami Ünal’a ait iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların görüp jandarma ve itfaiyeye haber vermesi sonucu Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken ayrıca 3 ton buğday ve 50 kilo bamya yandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.