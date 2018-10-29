İstanbul'dan uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketi Malatya'ya dönerek bir ilki denedi.Arapgir'e yerleşerek solucan alıp gübre üretmeye başlayan 33 yaşındaki Erol Avşaroğlu müşterilere sipariş yetiştiremez duruma geldi.



2015 yılında küçük bir tesis ile başladığı solucan gübresi üretimi için İstanbul'dan Malatya'ya kesin dönüş yaptıklarını belirten genç girişimci Erol Avşaroğlu," 2014 yılında amatör olarak başladığımız işin bölgede gerekli olduğunu gördük.Coğrafyadaki, coğrafi işaret almış ürünlerin,organik bir şekilde buradaki materyalleri ile beslenip üretilmesi gerekiyordu.2015 yılında küçük bir tesis ile üretime başladık daha sonralar işi büyütmeye karar verdik. Bu noktada yerel yönetimin Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun çok büyük bir katkısı oldu.







Süreç ilerleyince İstanbul'da yaşıyorduk, İstanbul'u bırakıp Arapgir'e kırsala yerleştik ve burada da böyle bir tesis kurduk.Tesisimiz 2015 yılından buyana faaliyet gösteriyor.Son bir senedir tamamen avrupa standartlarında üretim yapıyoruz.Bütün belgelerimiz, bütün sistemimiz avrupa standartlarında bakanlık onaylı.





Şuan Arapgir dışına üretmeye başladık.Artı çevre illere ve İstanbul'a kadar ürün göndermeye başladık.Ciddi bir üretim yapıyoruz, geri dönüşler gayet iyi taleplere yetişmekten zorlanıyoruz.Bölgenin kendine özgü kaliteli ürünleri var reyhan olsun üzüm olsun bunlarında oldukça etkisini gördük buda bir pekiştirme yaptı bölgede.Malatya'da,Erzincan'da,Adıyaman ve Elazığ'da olmayan bir standartta üretim yapıyoruz.Bu üretimi üzerine kata kata çoğaltmaya çalışıyoruz."dedi