Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Küresel ekonomik belirsizliğin artmasının ardından, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'a ait Amazon şirketi 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bu, şirketin kurulduğu günden beri gerçekleştirilecek en geniş çaplı işten çıkarma adımı.

Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak
0:00 / 0:00
AA

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi.

New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Öte yandan, 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alfa Solar arzına 53 kat ve 28,6 milyar TL talep geldi
İŞ-YAŞAM Alfa Solar arzına 53 kat talep geldi
Türkiye işlenmiş domateste İspanya’yı geçti, üretimde dünya dördüncüsü oldu
İŞ-YAŞAM Türkiye, domateste İspanya'yı geçti
Jeff Bezos servetinin çoğunu bağışlayacak
İŞ-YAŞAM Jeff Bezos servetinin çoğunu bağışlayacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tarih belli oldu
İŞ-YAŞAM Asgari ücrette yol haritası netleşiyor
IMF'den küresel ekonomi öngörüsü
İŞ-YAŞAM IMF'den küresel ekonomi öngörüsü
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar temkinli başladı
Tekstil ihracatı 9 milyar dolara dayandı
İŞ-YAŞAM Tekstil ihracatı 9 milyar dolara dayandı
ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
İŞ-YAŞAM ABD'de tüketici güveni geriledi
TÜİK Başkan Yardımcısı Şahin görevden alındı
İŞ-YAŞAM TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı
Brand Week Istanbul 2022 sona erdi
İŞ-YAŞAM 10'uncu Brand Week Istanbul sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.