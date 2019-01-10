Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi boşanıyor: Dünyanın en pahalı boşanması zenginler listesini değiştirebilir

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile yazar eşi MacKenzie Bezos'un 25 yılllık evliliklerini bitirme kararının, dünyanın en zengin kadınları ve erkekleri listelerinde sıralamayı değiştirmesi bekleniyor.

137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacak.

MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa, kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ün Milyarderler Endeksi'ne göre Meyers'in kişisel serveti 45,6, Bill Gates'in serveti ise 93 milyar dolar.

Ayrılma kararlarını dün Twitter'dan "Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" diyerek duyuran Bezos çifti servet paylaşımı konusunda yorum yapmadı.

https://twitter.com/JeffBezos/status/1083004911380393985

Ancak New York'taki Rower LLC hukuk şirketinden Karin Lundell, ayrı bir düzenleme yapılmadığı taktirde servetin eşit olarak bölüşülmesinin hemen hemen kesin olduğunu söyledi.

25 yıl önce kurulan Amazon, bu hafta başında Microsoft'u geride bırakarak borsada işlem gören en değerli şirket olmuştu.

'25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik yine evlenirdik'

54 yaşındaki Jeff Bezos ve 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, Twitter'daki açıklamalarında şöyle dedi:

"Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız."

Çiftin biri evlatlık olmak üzere dört çocukları var.

Dünyanın en zengin insanı boşanıyor

Amazon nasıl dünyanın en değerli şirketi oldu?

Milyarderler neden medya patronu olmak ister?

2 milyar dolar bağış yapan Jeff Bezos: İkiyüzlü mü, gerçek bir yardımsever mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ