

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, E-5 Karayolu Cevizlibağ yakınlarında trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından trafik ekipleri, sürücü M.E.Y.'yi yakaladı. 324 lira para cezası kesilen sürücüye fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira daha ceza verildi. Ayrıca sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemini düzenleyen TCK'nın 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

"HASTA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM, SİNİRLENDİM"

Sürücünün emniyetteki ifadesinde ise "Orta şeritte gidiyordum. Sol şeritte ambulans sesini duydum. O sırada önüme bir araç girdi, o araca sinirlendim. Sonra ambulansı takip ettim, ön tarafında kimse yoktu, hasta olmadığını düşündüm. Sinirlendim, bu hareketi yaptım" dedi.

AMBULANSTA HASTA VARDI

Ambulansta hasta vardı ancak yakını olmadığından sağlık görevlisi arkada hasta ile ilgileniyordu. Ambulanstaki sağlık görevlisi, "Hasta yakını olmadığından dolayı aracı boş zannetti, sağdan soldan sıkıştırmaya tacizde bulunmaya başladı. Hasta da durumu fark etti, yanında ben oturuyordum. Araç sağa sola gidince sarsıldık zaten" diye konuştu.