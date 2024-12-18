Anadolu Efes: 89 - Kızılyıldız: 67 | MAÇ SONUCU
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Özellikle son çeyrekte üstün bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlılar, müsabakayı 89-67 kazandı.
Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 16. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. Müsabakayı temsilcimiz 89-67 kazandı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 9'uncu galibiyetini alırken; Kızılyıldız, 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 17 sayıyla Elijah Bryant ve Dan Oturu oldu.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Sergio Silva
ANADOLU EFES: Larkin 4, Beaubois 11, Nwora 3, Bryant 17, Smits 12, Thompson 8, Johnson 2, Poirier 2, Ercan Osmani 13, Oturu 17
KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Canaan, Davidovac, Mitrovic 8, Kalinic 6, Dobric 8, Bolomboy 6, Daum, Petrusev 15, Gıedraitis 3, Nedovic 5, Dos Santos 7
1. PERİYOT: 14-25
DEVRE: 36-42
3. PERİYOT: 59-57