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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 89 - Kızılyıldız: 67 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 89 - Kızılyıldız: 67 | MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Özellikle son çeyrekte üstün bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlılar, müsabakayı 89-67 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:49 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:49
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        A. Efes'ten Kızılyıldız'a farklı tarife!
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        Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 16. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. Müsabakayı temsilcimiz 89-67 kazandı.

        Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 9'uncu galibiyetini alırken; Kızılyıldız, 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 17 sayıyla Elijah Bryant ve Dan Oturu oldu.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Sergio Silva

        ANADOLU EFES: Larkin 4, Beaubois 11, Nwora 3, Bryant 17, Smits 12, Thompson 8, Johnson 2, Poirier 2, Ercan Osmani 13, Oturu 17

        KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Canaan, Davidovac, Mitrovic 8, Kalinic 6, Dobric 8, Bolomboy 6, Daum, Petrusev 15, Gıedraitis 3, Nedovic 5, Dos Santos 7

        1. PERİYOT: 14-25

        DEVRE: 36-42

        3. PERİYOT: 59-57

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