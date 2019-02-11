Anadolu Efes: 93 - Banvit: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Larkin 20, Beaubois 19, James Metecan Birsen 2, Motum 12, Dunston 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Doğuş Balbay 2, Simon 13, Sertaç Şanlı 5, Onuralp Bitim, Ömer Can İlyasoğlu, Yiğitcan Saybir

Banvit: Perez 16, Neal 17, Tolga Geçim 12, Shelton 18, Morgan 12, Metehan Akyel 2, Ragıp Berke Atar, Rıdvan Öncel, İsmail Cem Ulusoy, Erkin Şenel 2, Ercan Osmani 6

1. Periyot: 18-22

Devre: 43-38

3. Periyot: 69-65

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Banvit ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya iki ekipte karşılıklı sayılar üreterek başladı. Larkin ile Beaubois'le boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Tolga Geçim ve Shelton'la üç sayılık, Morgan'la da pota altından basketler bulan Banvit, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) çıkardı. Oyunu dengeleyen Banvit, Perez'in arka arkaya kaydettiği sayılarla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 38-38. Çeyreğin son bölümünde Simon ile Beaubois'in ürettiği basketlerle lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği üçüncü çeyrekte hızlı hücumlarda sayılar üreten Banvit'e Larkin ile Dunston'ın pota altından kaydettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, 26. dakikayı 56-52 üstün geçti. Hücumda ritmini arttıran ve Ahmet Buğrahan Tuncer'in etkili oyunuyla 28. dakikada farkı çift hanelere (64-54) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 69-65 girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen Banvit karşısında 35. dakikada farkı 16 sayıya (83-67) taşıdı. Larkin ve Beaubois'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-85 galip ayrıldı.