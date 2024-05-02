Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.
44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.