İstanbul'da olay, 30 Nisan günü saat: 16.00 sıralarında Çekmeköy’deki, Ekşioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Recep Dindi'yi (40) araçta öldürülmüş olarak buldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

TELAŞLA KAÇAN BİRİ TESPİT EDİLDİ Olay bölgesinde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elinde bir çantayla telaşla kaçan şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelinin olayın katil zanlısı olabileceği ihtimali üzerine takip derinleştirildi. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, kurye işi yapan Muhammet Ali K. (30) olduğu belirlendi. Bir suç kaydı bulunan şüpheli, yapılan çalışmaların ardından yakalandı.

CİNAYETİN AYRINTILARI ŞOKE ETTİ Yakalanan şüpheli sorgusunda, cinayetin ayrıntılarını anlattı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, şüpheli Muhammet Ali K.'nin, kumar borcu yüzünden, paraya ihtiyacı vardı. Para bulmak içinde plan yaptı. Plana göre, önce internet üzerinde sahte bir ticari taksi plakası satışı ilanı verdi. İlanın ardından kendisini, Recep Dindi aradı.

KATİL ZANLISI, KİRALIK ARAÇLA MAKTULÜ ALDI Ticari taksi plakasını satın almak isteyen Recep Dindi, şüpheli ile buluştu. Elde edilen kamera görüntülerinde, katil zanlısının, maktulü, kiraladığı araca alması da yer aldı.

ÖLDÜRÜP ALTINLARI GÖMDÜ Araca, yanında getirdiği 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile binen Recep Dindi, bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası, katil zanlısı Recep Dindi’yi araçta bırakarak ziynet eşyası bulunan çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı.