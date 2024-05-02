Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
İstanbul Kağıthane'de "dur" ihtarına uymayıp çaptığı polis memuru Alp Efe Bekit'in ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz için istenen ceza belli oldu. Savcı, Boyraz için müebbet hapis cezası isterken sanıkla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Boyraz'ın kavşaya girdiği halde yavaşlaması gerektiği ancak buna rağmen hızını artırdığı kaydedildi
Kağıthane'de denetim noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz hakkında savcı mütalaasında müebbet hapsini istedi.
DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti sanık Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmaların hazırlanmasını için duruşmayı erteledi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Boyraz getirildi. Şikayetçi şehit polisin eşi Ezgi Bekit, annesi Hülya Bekit, babası Ali Nazif Bekit ve taraf avukatları katıldı.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü polis memuru Alp Efe Bekit’in Kağıthane’de İmrahor Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yaptığı anlatıldı. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz’ın standart dışı gürültü yaparak yolun sağ kısmından, yol üzerindeki polis memurlarının üzerine doğru geldiği aktarıldı. Polis memurlarının fark etmesi üzerine motosikletlinin yönünü değiştirdiği, kavşakta bekleyen resmi üniformalı polis memurlarının sanığın kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek kavşağı kapatarak yüksek sesle ‘dur’ ikazında bulunmaya çalıştıkları aktarıldı.
YAVAŞLAMASI GEREKİRKEN HIZINI ARTIRMIŞ
Motosiklet sürücüsü sanığın yavaşlaması gerektiği halde hızını artırarak kavşağa süratle girdiği, yolun sol kısmında bulunan polis memuru Alp Efe Bekit’a çarparak yaralanmasına neden olduğu, hastaneye kaldırılan Bekit’in hayatını kaybettiği belirtildi.
ATK RAPORUNDA SANIK ASLİ KUSURLU
Mütalaada Adli Tıp Kurumu(ATK) raporuna da yer verildi. ATK raporunda Bekit’in iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ile gelişen kompklasyonlar sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden alınan raporda ise Osman Boyraz’ın asli kusurlu olduğu, Alp Efe Bekit’in ise kusursuz olduğu ifade edildi.
SANIĞA MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Savcı mütalaasında Osman Boyraz’ın polis memuru Alp Efe Bekit’e çarparak ölümüne neden olduğunu belirterek eylemin olası kastla öldürme suçunu oluşturduğunu vurguladı. Savcı Osman Boyraz’ın “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı sanık Boyraz’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de istedi.
DURUŞMA SAVUNMALARIN HAZIRLANMASI İÇİN ERTELENDİ
Mahkeme heyeti sanık Osman Boyraz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz saat 17.50 sıralarında Kağıthane Caddesi üzerinde şüphelinin sevk ve idaresindeki motosikletin standart dışı gürültülü bir egzoz ile yolun sağ kısmından yol üzerindeki resmi polis üniformalı görevlilere doğru geldiği, şüphelinin polis memurlarını fark etmesi üzerine yolun soluna doğru motosikletin yönünü değiştirdiği belirtildi.
Kavşakta bekleyen sekiz resmi polis üniformalı görevlinin şüphelinin kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek, kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle 'Dur' ikazında bulunmaya çalıştıkları ancak şüphelinin motorun hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru maktul Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı. Şüpheli Osman Boyraz ifadesinde, ortalama hızının 70-80 kilometre hızla tek başına giderken araçları solladığını, bir anda Yunus üniformalı maktulü gördüğünü, yavaşlamak istediğini, ancak motorunun frenine sert basamadığını, bir anda gördüğü maktule motosikletiyle çarptığını söyledi.
Boyraz'ın, çarpmanın etkisiyle motosikletle kendisinin de düştüğünü, sürüklendiğini, düşmenin etkisiyle kendisini kaybettiğini, tam olayı hatırlamadığını, polis memurlarının kendisini ambulansa bindirdiğini ve hastaneye gittiğini söylediği cümleler de iddianamede yer aldı. İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını söyleyen şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulandı.
Şüphelinin uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği sonrasında ise maktul olan polis memurunun 'Dur' ihtarını görmesine rağmen hızını arttırarak maktulün üzerine doğru motosikleti sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Osman Boyraz'ın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.