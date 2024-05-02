OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporunda 2024 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e revize etti.

OECD 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

OECD raporunda Türkiye GSYİH büyümesinin de 2024'te yüzde 3,4 ve 2025'te yüzde 3,2 olması öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca maliye ve para politikasındaki güvenilir iyileşmeler ve daha güçlü bir yabancı yatırım akışıyla büyümenin daha da artırılabileceği vurgusu yapıldı.

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