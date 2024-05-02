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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri - İş-Yaşam Haberleri

        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:09
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        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
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        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporunda 2024 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e revize etti.

        OECD 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

        OECD raporunda Türkiye GSYİH büyümesinin de 2024'te yüzde 3,4 ve 2025'te yüzde 3,2 olması öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca maliye ve para politikasındaki güvenilir iyileşmeler ve daha güçlü bir yabancı yatırım akışıyla büyümenin daha da artırılabileceği vurgusu yapıldı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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