1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri

Azalan nüfus Japonya'nın ekonomisini etkilemeye devam ederken boş evlerin sayısı da 9 milyonu aştı.

Hükümetin salı günü açıkladığı veriye göre 'akiya' olarak bilinen geleneksel boş evlerin sayısının Ekim 2023 itibarıyla 2018'deki bir önceki ankete göre yarım milyondan fazla arttı.

Sorunun kökeninde kırsal nüfusun azalması ve bu tür mülkleri miras alan pek çok kişinin bu mülklerde yaşamayı ve yenilemeyi istememesi yatıyor. Ancak tıpkı kırsal kesimler gibi şehirlerde de yüz binlerce boş olan ev var.

Boş evlerin toplam rakamı, Japonya'daki tüm evlerin yaklaşık yüzde 14'ünü temsil etse de uzmanlara göre gerçek sayı daha yüksek olabilir. Nomura Araştırma Enstitüsü yaklaşık 11 milyon akiya olduğunu ve bunların on yıl içinde evlerin yüzde 30'undan fazlasını oluşturabileceğini tahmin ediyor.

REKLAM "YABANCILARIN İLGİSİ ARTIYOR AMA..." Ancak Guardian'ın haberine göre bununla birlikte, yabancılar arasında ucuz ve sıra dışı konaklama, veya turistlere kiralama seçeneği olarak geleneksel evlere ilgi son dönemde hızla artıyor. Fransa ve İtalya'daki 1 euro projeleri gibi yabancılar bu evlere ilgi gösterse de uzmanlar bu tür mülkleri eski ihtişamına döndürmenin maliyetinin çok yüksek olduğu konusunda ilgilileri uyarıyor. Boş araziler, Japonya'da bina bulunan arazilere göre daha yüksek vergi alırken bu da eski evlerin yıkılması gibi mali yükü artırıyor. Bununla birlikte şu ana kadar 9 milyonun evin yalnızca 330 bini satışa sunuldu.

Eşiyle birlikte bölgede 10 yıldan bu yana evleri yenileyen Hana Sakata "Japonya'daki bu devasa evlerin çok ucuza veya bedavaya satılabileceğine dair haberlerin arından özellikle yabancılar arasında büyük bir ilgi var. Ancak bu çok büyük bir taahhüt ve bunları tamir edebilecek çok fazla müteahhit yok. Yine de 10 yıl içinde çok sayıda yabancı sermayeli akiya görebildik" dedi. Bununla birlikte Sakata, yabancı turistlerin geleneksel Japon evlerine olan ilginin yüksek olduğunu ve talebin şu anda arzı geride bıraktığını belirtti.