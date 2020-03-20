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Anadolu Isuzu, Tayvan merkezli Taipei Triangle Motors ile 47.4 milyon Euro'luk satış sözleşmesi imzalandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "19 Mart 2020 tarihinde Şirketimiz ile Taipei Triangle Motors Limited arasında 47,3 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzalanmış olup; söz konusu sevkiyatların, sipariş programına göre 2021-2025 yılları içinde teslim edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada satılacak araç adedi veya modelleriyle ilgili bir bilgi yer almadı.

Hong Kong merkezli Dah Chong Hong Holdings'in alt kuruluşu olan Taiperi Triangle Motors Isuzu'nun Tayvan'daki distribütörlüğünü yapıyor